خطيب الريسوني: صرت بعد المحنة أكثر إيمانا واقتناعا ومحبة لهاجر- فيديو

في أول تصريح له بعد معانقته للحرية، أكد رفعت الأمين، الحقوقي وخطيب الصحافية هاجر الريسوني، أنه بعد محنة الاعتقال، أصبح أكثر إيمانا واقتناعا ومحبة لهاجر.

الأمين الذي استفاد اليوم من عفو ملكي رفقة الصحافية هاجر الريسوني وباقي المتابعين معهم على ذمة ذات القضية، قال إن ما واجهه في هذا الملف، جعلته على اقتناع بأن العنف ضد النساء ليس مجرد شعارات.

وأصدر الملك محمد السادس اليوم الأربعاء عفو استثنائي عن هاجر الريسوني ومن معها، من معتقلين في هذه القضية.

وغادرت هاجر الربسوني وطبيبها جمال بلقزيز وخطيبها رفعت الأمين أسوار سجن العرجات اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالهم عدد من المقوقيين والصحافيين ووسائل إعلام وطنية ودولية.