السعودية: مصرع 30 معتمرًا وإصابة آخرين في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضى أكثر من 30 معتمرًا نحبهم مساء اليوم، الأربعاء، وأصيب 5 آخرون بإصابات مختلفة، في حادثة اصطدام بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة في السعودية.

ووفق ما أعلنه موقع "سبق" السّعودي، وقع الحادث على الكيلو 170 في طريق الهجرة، حيث اصطدمت مركبة خاصّة بحافلة كانت تنقل معتمرين، ما تسبّب باشتعال النيران في حافلة المعتمرين.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر أمنية قولها إنّه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع، بينما وصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، وباشرت بالتّحقيق في ملابسات الحادثة للرجوع إلى سببها والمتورط فيها.