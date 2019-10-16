النقب: مصرع شخص جراء حادث طرق ذاتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص من قرية بئر هداج مصرعه، جراء حادث طرق ذاتي، في شارع 40، في النقب جنوبي البلاد.

والضحيّة هو الشاب مرضي أبو عديسان (57 عامًا).

وجاء في بيان صادر عن الإسعاف أنّ الطواقم الطبيّة وصلت إلى مكان الحادث، وقدّمت العلاجات الأوليّة للمصاب ومن ثم نقتله إلى مشفى سوروكا في بئر السبع بحالة خطيرة.

ولم ينجح الأطباء في إنقاذ حياته.