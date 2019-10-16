ميسي: لقب الدوري أهم من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أن فريقه سيسعى من أجل حصد كافة الألقاب الممكنة.

وذكر ميسي خلال حفل تسلمه جائزة الحذاء الذهبي اليوم الأربعاء "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة، كل موسم نسعى للفوز بها، لكن لقب الليغا شيء مهم بالنسبة لنا".

وتوج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفا الموسم الماضي في الليغا.

وأضاف "نحن في برشلونة نسعى للفوز بالليغا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا وكل شيء".

وبسؤاله عما إذا كان يُساعد في العمل المنزلي، أجاب "لا أساعد بأي شيء، أنا فقط أطلب المساعدة منهم".

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وتابع ميسي "كيف أنام؟ أنا أعطي أهمية كبيرة للنوم، حتى لو مرت شاحنة بجانبي، لا توقظني".

وأردف "أعطي أهمية كبيرة للطعام والراحة، وأخبر أطفالي أنه عليهم أن يأكلوا جيدًا، لأن لديهم مشكلة في تناول الخضراوات".

وعن الملابس التي يُفضل ارتدائها، أوضح "أحب ارتداء الملابس الرياضية حين أخرج، لكن أحيانًا أكون مضطرًا لارتداء الملابس الرسمية".

وأتم "صارم مع أولادي؟ أنا الشخص الحاد في التعامل معهم وأعاتبهم كثيرًا، وفي بعض الأحيان يستحقون ذلك".