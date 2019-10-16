أليغري يقترب من تدريب مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، اقترب من خلافة أولي جونار سولسكاير، في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الموسم.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن مانشستر يونايتد كثف مفاوضاته مع أليجري، من أجل تدريب الفريق مقابل راتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 9 نقاط بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن أليجري يفكر في استقدام ثنائي يوفنتوس، إيمري كان وماريو ماندزوكيتش لملعب أولد ترافورد.

وكان ماندزوكيتش البالغ من العمر 33 عامًا، هدفًا لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل انتقال روميلو لوكاكو إلى السيدة العجوز، لكن فشلت الصفقة.

يُذكر أن ماندزوكيتش وإيمري كان خرجا من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، خلال الموسم الحالي، حيث تم استبعادهما من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.