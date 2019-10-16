شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبي يدعو ميلشيا الوفاق لتسليم السلاح والان مع التفاصيل
دعا الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، ميليشيات حكومة الوفاق، إلى اغتنام مبادرة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وتسليم أسلحتها.
وأوضحت غرفة عمليات الجيش على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن "مليشيات الوفاق منيت بخسائر فادحة، كما تم القضاء على أغلب قياداتها الميدانية"، مؤكدةً "مع اقتراب الحسم، فإن تعزيزات عسكرية تصل تباعاً إلى محاور القتال، للمشاركة في التحرير الشامل للوطن"، حسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يدعو ميلشيا الوفاق لتسليم السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.