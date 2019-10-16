شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الايطالي يدين الإعتداء التركي على سوريا والان مع التفاصيل
أعلن الرئيس الايطالي "سيرجيو ماتاريلا"، إدانته للهجوم التركي ضد الأكراد في شمال سوريا، محذرًا من أن هذة الخطوة تفتح الباب أمام عودة تنظيم داعش الإرهابي من جديد.
من جانب آخر، قال مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إنه يشعر بالقلق من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وهروب مقاتلي تنظيم داعش الأسرى لكنه لم يتطرق إلى الهجوم التركي على فصيل كردي سوري في المنطقة والذي بدأ قبل أسبوع.
واتفق أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 على البيان المقتضب بعد الاجتماع للمرة الثانية خلف الأبواب المغلقة منذ بداية العملية التركية التي أجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على النزوح وأثارت تساؤلات بشأن مصير الآلاف من مقاتلي داعش في السجون الكردية.
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