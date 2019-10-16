شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة والان مع التفاصيل
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على خلفية غزو سوريا.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.
وتابع : لم أعطِ لتركيا الضوء الأخضر من أجل غزو سوريا، مضيفًا : نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.
ولفت إلى أن استعداد روسيا للمساعدة في حماية الأكراد شيء جيد وليس سيئًا.
وأكد ترامب: سنعيد كل الجنود الأميركيين إلى وطنهم
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