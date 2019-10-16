أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد نجاح الفحوصات الطبية

الكويت ـ د ب أ: عاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امس إلى الكويت قادما من الولايات المتحدة حيث خضع لفحوصات طبية. وذكرت وكالة أنباء الكويتية (كونا) أن الفحوصات “تكللت نتائجها، بالتوفيق والنجاح”. وكان الأمير قد دخل إلى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة في سبتمبر الماضي خلال زيارة للولايات المتحدة، وظل بالمستشفى عدة أيام قبل أن يخرج منها ويبدأ فترة نقاهة.

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