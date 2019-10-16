الرياض ـ وكالات: بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض أمس آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد العاهل السعودي، خلال المباحثات الرسمية، موقف المملكة الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة منذ عام 1967. بدوره، أعرب الرئيس عباس عن إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب المملكة في تصديها ووقوفها في وجه الإرهاب الذي تتعرض له. ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته إلى السعودية، كلا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي؛ وسفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية فلسطينية بشأن مستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.