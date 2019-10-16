استمرار الحرائق في لبنان

بيروت ـ د ب أ: استمرت الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي حيث سجل أمس حوالي 140 حريقا اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في جبل لبنان والشمال والجنوب، وأسفرت الحرائق عن 107 حالات اختناق وحالة وفاة واحدة. وأعلنت غرفة العمليات المركزية اللبنانية في بيان أنه “بعد سلسلة الحرائق التي بدأت منذ يوم الثلاثاء، في مناطق لبنانية عدة، أكثرها حدة في منطقة جبل لبنان، وبعد إفادة المديرية العامة للدفاع المدني بأن إمكانيات المديرية كافة قد وضعت للاستجابة لإخماد الحرائق، وبعد تقييم الوضع العام من قبل وزارة الداخلية والبلديات، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي لمؤازرة غرف عمليات الدفاع المدني ومحافظة جبل لبنان ومحافظات الشمال وعكار والجنوب”. وتابع البيان :” بناء على إفادة الدفاع المدني، تم أمس الاربعاء تسجيل حوالي 140 حريق أحراج اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في محافظة جبل لبنان والشمال والجنوب وعكار( شمال لبنان)، علما بأنه تمت السيطرة على معظم الحرائق في مختلف المناطق ويتم العمل حالياً على إخماد ما تبقى من حرائق صغيرة وتبريدها تحسبا من أن تتجدد”. وأعلن البيان أن محصلة الأضرار، وفق بيان الصليب الأحمر ، أسفرت عن تسجيل 89 حالة اختناق تمت معالجتها ميدانيا، كما تم نقل 18 حالة إلى عدد من المستشفيات وسجل حالة وفاة واحدة “. وعن المساحات التي تضررت جراء حرائق اليوم ، أشار البيان أنه ” ليس هناك من إحصاء دقيق خاصة وأن الحرائق ما زالت مستمرة، مشيرا إلى قيام طوافات الجيش اللبناني والوحدات المنتشرة وقوى الأمن الداخلي بمؤازرة فرق الإطفاء لإخماد الحرائق. ونسقت غرفة العمليات المركزية عددا من الإجراءات، بحسب البيان ” منها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إقفال المدارس التي تقع في المواقع الخطرة، وزارة الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان لقطع خطوط التوتر العالي والمتوسط تسهيلا لعمليات الإطفاء، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الزراعة وغيرها من الإدارات الرسمية”.