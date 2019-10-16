تجدد الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في برشلونة .. والاضطرابات تهدد (الكلاسيكو)

برشلونة ـ وكالات: اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية مساء أمس الاول ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017. ووفقا لشاهد من رويترز، فقد أضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة. وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلي للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات في محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل في الأسيجة التي نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب. في وقت سابق اتهم القائم بأعمال وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل، القادة الانفصاليين فى كتالونيا بالعمل وفق طريقة”شمولية” وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن بوريل قوله إنه عندما يزعم يواقيم تورا، قائد محاولة الانفصال، إنه يتحدث إلى كل أبناء كتالونيا، فإن ذلك يقترب من موقف شمولي.

على صعيد متصل، طلبت رابطة الدروري الإسباني بنقل مباراة (الكلاسيكو) المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، من ملعب الأول إلى معقل الثاني. وتأتي الخطوة على خلفية الاضطرابات التي تشهدها مدينة برشلونة.

والمباراة المقررة بين العملاقين الإسبانيين مجدولة في 26 أكتوبر الجاري بالمرحلة العاشرة من “الليجا”، على ملعب “كامب نو” ببرشلونة، فيما تسعى الرابطة إلى نقلها لملعب “سانتياجو بيرنابيو” في مدريد.