سيناتور أمريكي: روسيا عززت مكانتها بالشرق الأوسط على حسابنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو الكونجرس الأمريكي تيد ديوتش إن الولايات المتحدة فقدت الكثير من مكانتها لصالح روسيا في الشرق الأوسط، مرجعا ذلك إلى خطأ تقدير حجم قوتها وتأثيرها في المنطقة.



وأضاف ديوتش، خلال جلسة الاستماع إلى مجموعة دراسة سوريا، لتقديم اقتراحات للحكومة الأمريكية فيما يجب فعله في المستقبل، إن روسيا استفادت كثيرا من مواقف الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من شمالي سوريا.

وتابع أن سوريا تعيش مأساة إنسانية كبيرة بسبب الحرب التي لا يلوح في الأفق أي حل قريب لها، ويفاقمها تواجد مليشيات إيران.

وأوضح عضو الكونجرس الأمريكي أن الدعم الإيراني والروسي للرئيس بشار الأسد يدعم بقاءه، ويفاقم الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا ردود أفعال منتقدة، واصفة تلك الخطوة بأنها "هدية للتنظيم الإرهابي وطعنة لحلفاء واشنطن وإفساح للمجال أمام روسيا وإيران وتركيا".