عضو بالكونجرس: لا حل في سوريا والأسد بالحكم

قال عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، الأربعاء، إنه لا يوجد حل للأزمة في سوريا في ظل تواجد بشار الأسد في حكم البلاد.

وأضاف ويلسون، خلال جلسة الاستماع لمجموعة دراسة سوريا، من أجل تقديم اقتراحات للحكومة الأمريكية فيما يجب فعله في المستقبل، أن بقاء بشار الأسد يعوق جميع الحلول السياسية.



وأشار ويلسون إلى أنه منذ ٨ سنوات ونظام الأسد لا يزال يحارب ضد شعبه مدعوما من إيران، وهو الأمر الذي خرج عن السيطرة ولم يعد مقبولا سياسيا.



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وأكد ويلسون أن هناك فشلا أمريكيا متعاقبا في حل الأزمة السورية، سواء من الرئيس السابق بارك أوباما أو الرئيس الحالي دونالد ترامب، ما خلق وضعا جديدا على الأرض لصالح روسيا وإيران.

ويلسون أضاف أن دخول تركيا إلى سوريا عسكريا جاء مخيبا للآمال، حيث إن تركيا عضو في حزب "الناتو" خلال الـ٧٠ عاما الماضية، ونتمنى أن يكون هذا خطأ عابرا، وأن تخرج تركيا فورا من سوريا.

والأربعاء أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، ما مهد الطريق أمام العدوان التركي على الأكراد.

وصوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.