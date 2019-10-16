جرائم أردوغان واحتجاجات بإيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز: مرسوم دستوري بوقف شامل لإطلاق النار في السودان، والملك سلمان يبحث مع عباس مستجدات القضية الفلسطينية، وبومبيو: أردوغان مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة، والمبعوث الأممي إلى سوريا يبحث في دمشق وقف العدوان التركي، ولافروف: موسكو ستشجع على تنفيذ الاتفاقات بين دمشق والأكراد، وإعدامات ونزوح ومجازر عرقية.. جرائم حرب تركية شمالي سوريا، والحركة الشعبية تعلق التفاوض مع الحكومة السودانية لحين تنفيذ شروطها، وعقاب أوروبي بحظر الأسلحة إلى أردوغان لوقف العدوان على سوريا، واحتجاجات طلابية ضد روحاني ورئيسي بجامعة طهران، الجيش السوري يدخل مدينة الرقة ويقيم نقاط مراقبة.

وفي الاقتصاد تطالعون: الاتفاق التجاري رهن نجاح "قمة تشيلي" بين شي وترامب، وتكاليف النقل تهبط برسوم استخدام ناقلات النفط في العالم، ومكاسب محدودة لأسعار النفط مع تلميح أوبك لتخفيضات أعمق، و6 اتفاقيات بين مبادلة الإماراتية وصندوق روسيا السيادي، والإسترليني يغادر أعلى مستوياته في 5 أشهر وسط ضبابية بريكست، ومكاسب محدودة للذهب والبلاديوم عند مستوى قياسي.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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