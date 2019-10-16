واشنطن تُحضر لموجة جديدة من العقوبات على تركيا بشأن العدوان على سوريا

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

أعلن عضو مجلس النواب الأميركي مايكل مكول، الأربعاء، عن طرح حزمة عقوبات جديدة على تركيا بشأن التوغل في سوريا اليوم الخميس.

وذكرت تقارير أمريكية الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على تركيا بعد العدوان التركي على الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء؛ بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فورًا هجومها” العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، وباتت أموالهم في الولايات المتحدة مجمّدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.

من جهته، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن ترامب تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطالبه بالوقف الفوري للعدوان على سوريا

وقال بنس للصحفيين في البيت الأبيض “الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا”.

وتعهد بتدمير اقتصاد تركيا سريعا إذا واصلت “المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر”، مضيفا أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها، وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.