الجيش الوطني الليبي يدعو ميلشيا الوفاق لتسليم السلاح

الجيش الوطني الليبي

الخليج 365 - وكالات

وأوضحت غرفة عمليات الجيش على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن "مليشيات الوفاق منيت بخسائر فادحة، كما تم القضاء على أغلب قياداتها الميدانية"، مؤكدةً "مع اقتراب الحسم، فإن تعزيزات عسكرية تصل تباعاً إلى محاور القتال، للمشاركة في التحرير الشامل للوطن"، حسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية.

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