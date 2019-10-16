عرّاب الكويت.. تعرف على أبرز محطات الشيخ صباح الأحمد 

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أمير الكويت

الخليج 365 - وكالات

عاد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى البلاد، اليوم الأربعاء، بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع وتخلّلها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي السطور التالية نبرز لكم أبرز محطات أمير الكويت:



ولد الشيخ صباح في يونيو 1929، وهو الأبن الرابع للشيخ أحمد الجابر أمير الكويت من عام 1921 وحتي 1950.

بدأ الشيخ الصباح حياته السياسية عام 1954، حيث أصبح عضوًا فى اللجنة التنفيذية العليا قبل أن يتجاوز سنه ال25 عاماً.

تولي عام 1957 رئاسة دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلي رئاسة دائرة المطبوعات والنشر.

اشترك عام 1961 كأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس الأعلي لإدارة أعمال الدولة.

عيين عضو المجلس التأسيسي الذي تولي وضع دستور دولة الكويت عام 1961.

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تولي عام 1962 رئاسة الوفد الكويتي للأمم المتحدة والجامعة العربية.

أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه عام 1963.

تولي وزارة الخارجية منذ عام 1963 وحتي عام 2001.

تولي منصب وزير المالية والنفط بالوكالة في الفترة من 1965 وحتي 1967.

تولي منصب وزير الإعلام الكويتي بالوكالة منذ عام 1971 وحتي 1975.

تولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي عام 1998.

تم تعيينه رئيس لمجلس الوزراء الكويتي مع تكليفه بتشكيل الحكومة عام 2003.