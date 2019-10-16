خاص | الخابوري،: موقف الجامعة العربية من الغزو التركي يقف ضد تقسيم المنطقة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

شيفان الخابوري

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قال شيفان الخابوري، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الخليج، أن موقف الجامعة العربية من الإجتياح التركي لشرق الفرات هو موقف جيد ومشكور عليه ،كونه منطلق من الحرص على التطورات الخطيرة من قبل العدوان التركي الذي يستهدف تقسيم المنطقة وضرب اخوة الشعوب.



وأكد الخابوري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مدينتي رأس العرب وتل أبيض هما مدينتن حدودتين وقريبين جدًا من الحدود التركية، ولا يفصلهما سوى بعض الأمتار، لذلك المعارك بهما عبارة عن كر وفر بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية وبين الجيش التركي.

وأضاف ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الخليج، أن قوات سوريا الديمقراطية أحيانًا تضطر لعمل إنسحاب تكتيكي من المدينيتن ثم ما تلبث أن تسيطر عليهما، مشيرًا إلى أن رأس العين محررة بشكل شبه كامل وبشكل عام ضربات موجعه تستهدف الإحتلال التركي ومرتزقته. جدير بالذكر، أن الجيش التركي بمساندة من الجيش السوري الحر قاما بعمل حملة عسكرية ضد شرق الفرات، بعد إعطاء ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف عمل منطقة آمنة بعمق 30كم على الحدود السورية التركية بالشمال السوري.