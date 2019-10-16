عمران خان: ترامب طالبني بالتوسط لدي إيران 

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
عمران خان
الخليج 365 - وكالات
أكد رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"، أنه أثناء زيارته لنيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حل الوضع في المنطقة، وطالبه الأخير بأن يحاول أن يكون وسيطاً بين إيران والولايات المتحدة.
جاء ذلك في حديث لعمران خان مع مراسل "سي إن إن" قبل توجهه إلي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلي أنه تحدث مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أثناء زيارته لطهران حول العرض الأمريكي.
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