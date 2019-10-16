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ترامب: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة

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اليمن العربي - وكالات 0 تبليغ

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

دونالد ترامب

ترامب: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة

الخليج 365 - وكالات

 

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ على خلفية غزو سوريا.

 

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان.

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وتابع : لم أعطِ لتركيا الضوء الأخضر من أجل غزو سوريا، مضيفًا : نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما.

 

ولفت إلى أن استعداد روسيا للمساعدة في حماية الأكراد شيء جيد وليس سيئًا.

 

وأكد ترامب: سنعيد كل الجنود الأميركيين إلى وطنهم

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