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الملك سلمان يؤكد مجدداً دعمه الدائم لفلسطين

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس

الملك سلمان يؤكد مجدداً دعمه الدائم لفلسطين

متابعات_الخليج 365

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في لقائه بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها".

 

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقد اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

وجدد العاهل السعودي في المباحثات تأكيد وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وعبر الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة، ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.

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