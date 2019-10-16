واشنطن: مجلس النواب يندد بالانسحاب من سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم (الأربعاء) مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سورية، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد. وصوت 354 نائباً لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترمب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم (الأربعاء) مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترمب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سورية، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد. وصوت 354 نائباً لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترمب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

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