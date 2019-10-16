قوات سورية الديموقراطية توقف قتال داعش

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي) أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم (الأربعاء) «تجميد» كافة العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة. وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون «روناهي» الكردي: «لقد قمنا بتجميد كل اعمالنا في مواجهة داعش الآن»، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر على «العمل الدفاعي» لصد هجمات التنظيم الإرهابي.

أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم (الأربعاء) «تجميد» كافة العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة. وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون «روناهي» الكردي: «لقد قمنا بتجميد كل اعمالنا في مواجهة داعش الآن»، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر على «العمل الدفاعي» لصد هجمات التنظيم الإرهابي.

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