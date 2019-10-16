شكرا لقرائتكم النواب الأميركي يصوت بالأغلبية على قرار يدين قرار ترمب الانسحاب من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوّت مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة لإدانة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب القوات الأميركية من شمال سوريا.

وهذا القرار المشترك بمثابة أول إدانة للكونغرس لقرار ترمب، الذي اعتبر معارضون أنه منح الضوء الأخضر للقوات التركية لغزو شمال سوريا ومهاجمة القوات الكردية. فيما أكد ترمب أنه لم يمنح أردوغان الضوء الأخضر لغزو سوريا.

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وينص القرار على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".

ودعا القرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأميركي في المجتمعات الكردية السورية.

وبدأت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هجوماً عسكرياً في شمال شرقي سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفاً أساسياً للغرب في قتال تنظيم داعش.