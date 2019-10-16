«الخارجية» توضح أسباب رفض سلطات مطارات بعض الدول دخول المصريين لبلادها

الموجز

بعد رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين، بالدخول لدى وصولهم من موانىء الوصول ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها، كشف السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، عن الاسباب الحقيقية وراء رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين، بالدخول لدى وصولهم من موانىء الوصول.



وأوضح هاشم، أن القرار جاء نظرًا لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر، حيث ترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالإتحاد الدولى للنقل الجوي “الإياتا”، والتي تقضي بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

أهاب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج بضرورة الإلتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن 6 أشهر، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر.

وأشار، إلى أن الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها بدون تأشيرة دخول مسبقة، تتمسك بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانىء الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.