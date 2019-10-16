أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من "داعش" و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال ​سوريا​.

وأعلن رئيس الجهاز التنسيقي لتحليل المخاطر البلجيكي، باول فان تيغيلت، أمام لجنة برلمانية أن "رجلين و3 نساء، يعتقد أنهم مواطنون بلجيكيون أو على علاقة ب​بلجيكا​ هربوا من سجن للقوات الكردية، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2017".

ولفت تيغيلت الى أنه "من غير المرجح أن يكون بإمكان الإرهابيين الوصول إلى القارة الأوروبية دون أي رقابة"، مشيراً الى أنه على الرغم من ذلك لا يمكن استبعاد هذا الأمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة أمنية بلجيكية: هروب عناصر بلجيكيين في تنظيم داعش من سجن بشمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.