كوباني: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي

اعلن القائد العسكري بـ"​قوات سوريا الديمقراطية​" ​مظلوم كوباني​ أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لم يعترض على اتفاق أبرمته ​القوات​ التي يقودها ​الأكراد​ مع ​الحكومة السورية​ لحماية سوريا من الهجوم التركي"، مشيرا الى أن "​روسيا​ ستضمن ذلك الاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا".

وفي مقابلة مع تلفزيون "روناهي" الناطق بالكردية، لفت كوباني الى أن "الاتفاق يلزم القوات الحكومية السورية بالانتشار في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع ​تركيا​ والى أن التقارير التي تحدثت عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطقهم للقوات الحكومية غير صحيحة"، معلنا "تجميد كافة العمليات ضد ​تنظيم داعش​ الذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة".