إسقاط طائرة تركية مسيرة في محافظة الحسكة شمالي سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بـ"إسقاط ​طائرة​ تركية مسيرة في ​محافظة الحسكة​ بشمالي ​سوريا​".

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة".

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