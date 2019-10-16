ماكرون يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق حول بريكست في الساعات المقبلة

أعرب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ عن "تفاؤله باحتمال التوصل لاتفاق حول "​بريكست​" في ​الساعات​ المقبلة".

وأوضح ماكرون في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، ​أنغيلا ميركل​، بعد مجلس فرنسي ​ألمانيا​ مشترك عُقد في مدينة ​تولوز​ الفرنسية أن "الأصداء التي تصلنا إيجابية وآمل أن يتم التوصل لاتفاق في الساعات المقبلة".

وعبّر ماكرون عن أمله بالتوصل إلى اتفاق، مشيراً الى "أنني أريد أن أُقنع نفسي بأنه يتم التوصل لاتفاق بشكل نهائي وبأننا سنوافق عليه غداً عندما يلتقي زعماء ​الاتحاد الأوروبي​ مع ​بوريس جونسون​".

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