حذر مدير إدارة أسواق النقد و​المال​ لدى ​صندوق النقد الدولي​، توبياس أدريان، من أن "توترات التجارة بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​، تعد مصدرا كبيرا للمخاطر التي تهدد ​الاقتصاد العالمي​، مع تأثيرات حقيقية على الأسواق الناشئة".

ورأى مسؤول ثان بالصندوق أن تأثير النزاع ربما يمتد إلى الاقتصادات الأصغر، وقال: "نحث صناع السياسات في أنحاء العالم على مواصلة العمل معا لإزالة تلك التوترات التجارية لأنها مصدر كبير للضبابية والمخاطر.. هناك تأثيرات حقيقية على الأسواق الناشئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد يحذر من خطر نزاع التجارة الأميركي الصيني على الأسواق الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.