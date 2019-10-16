ترامب لأردوغان: لا تكن الرجل القوي. لا تكن أحمقا!

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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة الى نظيره التركي رجب طيب أردوغان جاء فيها: "لنصل الى اتفاق! أنت لا تريد أن تكون مسؤولا عن سفك أرواح الآلاف، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الإقتصاد التركي، ولكن سأكون مسؤولا عنه. لقد عملت جاهدا لأحل مشاكلك، فلا تخيب أمل العالم، يمكنك أن تصل الى إتفاق رائع. الجنرال مظلوم (القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني) مستعد للتفاوض معك، ومستعد ليقوم بتنازل لم يقم به في الماضي. التاريخ سيتطلع إليك إذا قمت بالخيار الإنساني الصحيح، ولكنه سينظر اليك كشيطان إذا لم تحصل أمورا جيدة، لا تكن الرجل القوي. لا تكن أحمقا. سأتصل بك لاحقا".
يذكر أن تاريخ الرسالة التي تم تسريبها هو 9 تشرين الأول الحالي.
*ترجمة "النشرة".
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