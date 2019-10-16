الرئاسة التركية: أردوغان يلتقي بوتين في 22 الحالي في موسكو

أعلنت ​الرئاسة التركية​ عن أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ سيلتقي نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في 22 من الشهر الحالي في ​روسيا​ لبحث الملف السوري".

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