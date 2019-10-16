البرلمان الأميركي يصوت بالأغلبية على قرار يدين قرار ترامب الانسحاب من سوريا

صوّت ​مجلس النواب الأميركي​ بغالبية كبيرة (354 صوتا مقابل 60 صوتا) لإدانة قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سحب القوات الأميركية من شمال ​سوريا​، وينص القرار على أن مجلس النواب "يعارض قرار إنهاء بعض جهود الولايات المتحدة لمنع العمليات العسكرية التركية ضد القوات الكردية السورية في شمال شرق سوريا".

ودعا القرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى "وقف العمل العسكري الأحادي فورا" في المنطقة، وحض على استمرار الدعم الإنساني الأميركي في المجتمعات الكردية السورية.