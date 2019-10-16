وفاة أكثر من 30 معتمرا وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن أكثر من 30 معتمرا توفوا وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة في حادث مروري بالكم 170 بطريق ​الهجرة​ السريع هو خط سير يصل ​المدينة المنورة​ بمكة. وأفادت صحيفة "سبق" ​السعودية​ نقلا عن مصادر بأن الحادث وقع بين مركبة و​حافلة​ تقل معتمرين من جنسيات مختلفة تم نقلهم إلى ​مستشفى​ الحمنة ووادي الفرع. ووصلت فرق المرور ودوريات ​الأمن​ إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة.

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