أفادت قناة الـ"LBC" أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في أحد الأحراج في مزمورة - الشوف".
وكانت "اليازا" نشرت قبل قليل الفيديو التالي الذي يظهر الحريق الذي إندلع في المنطقة، كما أفادت عن اشتعال النيران في احراج تلال الناعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في أحد الأحراج في مزمورة الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.