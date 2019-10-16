LBC: الدفاع المدني سيطر على حريق اندلع في أحد الأحراج في مزمورة الشوف

أفادت قناة الـ"LBC" أن "​الدفاع المدني​ تمكن من السيطرة على حريق اندلع في أحد الأحراج في مزمورة - ​الشوف​".

وكانت "​اليازا​" نشرت قبل قليل الفيديو التالي الذي يظهر الحريق الذي إندلع في المنطقة، كما أفادت عن اشتعال النيران في احراج تلال الناعمة.