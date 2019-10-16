أكد عضو "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "‏منعا للتمادي بعملية غش الرأي العام نعلنها للمرة الألف أن ​القوات​ يطالب وبشدة بإلغاء الـ5300 وظيفة المخالفة للقانون بحسب ​لجنة المال​ و​ديوان المحاسبة​ وبإلغاء عقودهم حتى ولو كانوا 5300 قواتي. مكيالنا واحد وبناء ​الدولة​ هو بناء الدولة. كفى تشويها للحقائق لتغطية فسادهم ومخالفتهم للقانون".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نطالب بإلغاء 5300 وظيفة مخالفة للقانون حتى لو كان المستفيدون قواتيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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