يمق تلقى اتصالا من النائب درويش والتقى وفدا من الإتحاد الأوروبي

تلقى رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ اتصالا هاتفيا من النائب ​علي درويش​، في إطار متابعته للملفات الإنمائية في طرابلس و​الشمال​.

وإطلع درويش من يمق على "سلسلة الإجراءات التي تقوم بها ​البلدية​، المتعلقة بملف الطرقات وتحسينها وتعبيدها في المدينة"، مشددا على "ضرورة اجراء دراسة للشوارع في المناطق السكنية وتأهيلها خاصة في منطقة ​جبل محسن​ و​القبة​، كون طرقاتها مهملة منذ مدة طويلة وتحتاج الى تأهيل، وهي ليست بأمر جديد، وذلك قبل حلول فصل ​الشتاء​".

بدوره، أكد يمق، أنه تم "وضع أولويات للشوارع الأكثر ضررا ومن ضمنها جبل محسن بحيث سيكون هناك مبادرة بإتمام العمل خلال فترة زمنية قصيرة".

إلى ذلك إستقبل يمق، في مكتبه في القصر البلدي، ممثل ​الاتحاد الاوروبي​ في ​لبنان​ جيان اندريا فيلا وممثل صندوق الاقتصادي والاجتماعي محمد عرابي.

وتحدث الوفد عن "زيارة محتملة لسفير الاتحاد الاوروبي قريبا الى طرابلس"، كما تطرق إلى "ضرورة اجراء لقاء يجمع المجتمع المحلي في مناطق جبل محسن، التبانة والغرباء مع المعنيين في البلدية، وضرورة استمرارية العمل في المشاريع التنموية، من خلال مكتب التنمية في البلدية، المقدمة من ​الإتحاد الأوروبي​".

