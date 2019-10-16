أقامت جمعية "تقدم ​المرأة​" في ​النبطية​ مع متطوعات اسعاف النبطية وبالتعاون مع الدكتورحسين النعنوع، بحملة للحث على فحص الثدي المبكر لدى النساء، بمناسبة شهر التوعية من ​سرطان الثدي​، وذلك من خلال إضاءة شارع النادي الحسيني في النبطية باللون الزهري والذي يرمز إلى هذا المرض الخبيث. كما ألقيت كلمات حول أهمية الفحص المبكر لتفادي إنتشار المرض أكثر.

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كانت هذه تفاصيل خبر حملة في النبطية لاجراء فحص الثدي المبكر واضاءة شارع النادي الحسيني بالزهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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