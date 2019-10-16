رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية ايرلندا مايكل هيغينز وقرينته سابينا ماري هيغينز والوفد المرفق في زيارة رسمية الى لبنان تستمر اربعة ايام، بناء على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث يجري في خلالها محادثات رسمية مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما يزور الجنوب اللبناني لتفقد الكتيبة الايرلندية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل).
وكان في استقبال الرئيس الايرلندي وقرينته، رئيس بعثة الشرف وزير المهجرين غسان عطالله، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية في الجيش اللبناني العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط، وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جهاد الاسمر.
وبعد استراحة في الجناح الرئاسي غادر الضيف والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق فينيسيا.
ومن المقرر ان يزور الرئيس هينغينز القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر غد الخميس، حيث يقيم له الرئيس عون الاستقبال الرسمي وتعقد المحادثات الثنائية والموسعة يليها مؤتمر صحافي مشترك وغداء رسمي.
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