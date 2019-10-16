رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية

وصل رئيس جمهورية ​ايرلندا​ ​مايكل هيغينز​ وقرينته سابينا ماري هيغينز والوفد المرفق في زيارة رسمية الى ​لبنان​ تستمر اربعة ايام، بناء على دعوة رسمية من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، حيث يجري في خلالها محادثات رسمية مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، كما يزور ​الجنوب​ اللبناني لتفقد ​الكتيبة الايرلندية​ العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل).

وكان في استقبال الرئيس الايرلندي وقرينته، رئيس بعثة الشرف وزير المهجرين ​غسان عطالله​، ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية في ​الجيش اللبناني​ العميد الركن زخيا خوري، قائد جهاز امن ​المطار​ العميد جورج ضومط، وقائد منطقة جبل لبنان في ​قوى الامن الداخلي​ العقيد جهاد الاسمر.

وبعد استراحة في ​الجناح​ الرئاسي غادر الضيف والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق فينيسيا.

ومن المقرر ان يزور الرئيس هينغينز ​القصر الجمهوري​ عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر غد الخميس، حيث يقيم له الرئيس عون الاستقبال الرسمي وتعقد المحادثات الثنائية والموسعة يليها ​مؤتمر​ صحافي مشترك وغداء رسمي.