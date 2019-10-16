أصيب الشاب م. خ. بطلق ناري في ساقه اثر خلاف فردي وقع في ​بعلبك​ بينه وبين آخرين من آل "ص" نقل على أثرها إلى إحدى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة شاب بطلق ناري اثر خلاف فردي في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.