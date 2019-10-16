السيّد: رسوم على الدخان؟! يمكن من وحي حرائق مبارح

علّق النائب جميل السيّد على قرار ​مجلس الوزراء​ زيادة الرسوم على الدخان والتنباك، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الجرّاح بعد جلسة مجلس الوزراء الليلة قال إن "مِنْ بين الإصلاحات المهمّة التي أقرّيناها الليلة بمشروع ​الموازنة​، رفع الرسوم على ​التبغ​ والتنباك"، مضيفًا: "فعلاً إنجاز! مين هالنابغة يلّي أنقذ البلد ودلّ ​الحكومة​ على هالأصلاح المهمّ يلّلي ما حدا اكتشفه! رسوم على الدخان؟! يمكن من وحي حرايق مبارح".

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