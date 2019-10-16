طقس يوم غد غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن سكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.
الجمعة: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تكون الاجواء مهيأة خلال النهار لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.
السبت: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.
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