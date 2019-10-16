طقس يوم غد غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، متوقعة أن سكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة أحياناً مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تكون الاجواء مهيأة خلال ​النهار​ لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.

السبت: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.