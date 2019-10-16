قوى الأمن: تدابير سير في النبطيه الجمعة لمناسبة إحياء ذكرى أربعين الحسين

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "عند الساعة 20.30 من يوم الجمعة 18/10/2019 سيتم إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في ​مدينة النبطية​، ويتخللها تنظيم مسيرة حاشدة تجوب شوارع المدينة، ومن المتوقع أن يشارك عدد غفير من المواطنين، وستتخذ ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، اعتبارا من الساعة 17.00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء، ​تدابير سير​، وفقا لما يلي:

أولا: منع وقوف ومرور السيارات في الشوارع التالية :

-شارع ​محمود فقيه​ من تمثال الصباح حتى السرية القديمة.

-شارع ​مرجعيون​ من "مفرق" مدرسة الإنجيلية حتى الساحة العامة.

-شارع السراي من تمثال الصباح مرورا بالرساي الحكومي - المنشية حنى ​المدرسة الإنجيلية​.

-شارع السرية القديمة باتجاه ​مستشفى​ الجنوب/ محطة المقدم.

ثانيا: تحويل السير :

-من مفرق "النانا" باتجاه "بئر القنديل"، وبالعكس.

-من مفرق الجبانة بعد السرية القديمة.

-من مدخل بئر القنديل - السرية القديمة.

-من مفرق طلعة ​حي البياض​ غربا.

-من المفرق قرب محطة شقيف، بإتجاه مفرق حي المسلخ،ـ وبالعكس.

ثالثا : على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحولوا سيرهم عبر:

-مفرق كفرجوز/تول : للقاصدين بلدات: حاروف، ​زبدين​، تول، ​جبشيت​، ​القصيبة​ والقرى المجاورة.

-مفرق كفرمان/المئذنة أو عبر جادة الرئيس نبيه بري: للقاصدين بلدات : ​النبطية الفوقا​، ​كفرتبنيت​ ومنطقتي مرجعيون و​حاصبيا​.

-مفرق زبدين (الميتم) للمتوجهين من قرى: ​شوكين​، ​ميفدون​، عدشيت والقصيبة باتجاه بلدة تول، وبالعكس".

وطلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة، تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".