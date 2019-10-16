الحريري أولم على شرف النجاري: شكرا للعمل على تطوير العلاقات اللبنانية المصرية

أقام رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السرايا الحكومية​ حفل عشاء على شرف السفير المصري في ​بيروت​ ​نزيه النجاري​ في مناسبة انتهاء مهامه في ​لبنان​.

حضر الحفل وزير الإعلام ​جمال الجراح​، وسفراء: ​الكويت​ عبد العالي القناعي، ​فلسطين​ ​أشرف دبور​، و​بريطانيا​ ​كريس رامبلينغ​، الوزير السابق ​غطاس خوري​، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ وأفراد من طاقم ​السفارة المصرية​ في بيروت.

وخلال العشاء، شكر الحريري للنجاري جهوده في تطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين لبنان و​جمهورية مصر​ العربية طوال فترة توليه مهامه، وقدم إليه درعا تكريمية في المناسبة.

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