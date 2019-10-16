أشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى "أنني معجب بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لقد إختصر علينا عمل سنوات لاسقاط الدويلة الكردية والمشروع التركي بتصريح منه. شيء رائع ما كان ليحصل لولا صمود ​سوريا​ كل هذه السنوات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ترامب اختصر علينا عمل سنوات الدويلة الكردية والمشروع التركي بتصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.