شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يناقش مخالفات ضد القاهرة والناس و الحدث اليوم الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا الأسبوع القادم، لمناقشة مخالفات ارتكبت على ثلاث قنوات فضائية هى القاهرة و الناس و الحدث اليوم و الصحة والجمال .

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع القادم، تقارير لجان الرصد حول التزام البرامج بالمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، ومن المقرر أن ترفع لجنة الشكاوى توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أنه فى إطار رصد المجلس ومتابعة المواقع الإلكترونية المختلفة فلقد تم رصد العديد من المواقع التى تقوم ببث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجى وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.

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وأضاف المجلس فى بيان له، أنه قد قام بمخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها، مشيرا الى أنه سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك الأعمال لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتابع ويرصد أى مواقع تقوم بنشر محتوى مملوك للغير، وتقديم بلاغات مماثلة فيها.