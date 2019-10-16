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نقابة الإعلاميين تتعاقد مع إحدى الشركات لإدارة المنشآت الطبية لخدمة أعضائها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلامين، عن تعاقد النقابة مع إحدى الشركات لإدارة المنشآت الطبية، وذلك تيسيرا على أعضائها فى تقديم خدمة طبية متميزة، مضيفا أن التعامل سيكون من خلال بطاقة العضوية أو تصريح مزاولة المهنة  .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن الخصم  يصل لـ 80% على الكشوفات والجلسات، مشيرا إلى وصول عدد المراكز الطبية التى تعاقدت عليها النقابة لخدمة الزملاء إلى 6 مراكز للعلاج الطبيعى .

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وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين قد أعلن من قبل عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى بنقابة الإعلاميين، مضيفا أن المثول أمام لجنة التقييم تعتبر شرط من الشروط الرئيسية للحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وذكر طارق سعدة، أنه لابد أن يمثل المتقدم أمام لجنة التقييم لإيضاح هل هذا الشخص يصلح أم لا و هل خبراته مناسبة لتقديم برنامج أم لا.

 

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