شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ما تضمنه القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من ضمانات لنشر وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عموماً والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء .

وشدد محمد فايق على أهمية تفعيل أحكام الدستور والقانون بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة بما يكفل المزيد من تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية والتوعية بكيفية التعامل معهم على وجه الخصوص .

ودعا رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مستمرة لتحسين حالة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وإدماجهم فى المجتمع، وإتاحة الفرص لهم على قدم المساواة مع باقى المواطنين .