تغيب ناشر "التحرير" عن التحقيق بنقابة الصحفيين.. والشطب أبرز العقوبات المنتظرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن أسامة خليل الناشر بجريدة التحرير، تغيب عن المثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين التى كان مقررا لها الثالثة من بعد ظهر أمس الثلاثاء وفقا لقرار مجلس النقابة فى اجتماعه الذى عقده الأربعاء من الأسبوع الماضى ، بمقر جريدة التحرير.
وشهد الاجتماع بجانب تحويله للتحقيق لفت نظر خليل لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها وذلك وفقا للمادة 76 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين بالباب الرابع الخاص بالتأديب.
ووفقا لائحة التحقيق سيتم استدعاء خليل مرة أخرى وحال تكرار غيابه سيكون معرضا لعقوبة كما تنص المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و هى الانذار و الغرامة بما لا تتجاوز عشرون جنيها و تدفع لصندوق المعاشات و الاعانات و المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة و شطب الاسم من جدول النقابة.
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